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Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии

В Удмуртии вышки мобильной связи введены в эксплуатацию еще в 17 деревнях и селах. Базовые станции установлены по региональному проекту «Сельсовет», который реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

«Строительство вышек мобильной связи, которое было запланированы по проекту «Сельсовет» на этот год, завершено в полном объеме. Базовые станции установлены в 17 населенных пунктах. Среди них, например, село Узи Селтинского района, где сегодня активно идут работы по созданию «Деревни будущего». Строительство инфраструктуры связи сейчас продолжается по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН). В планах до конца июня подключить еще семь вышек», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Новые объекты связи обеспечили 4G более 4200 жителей 11 районов: Алнашский район: д. Кузили; Балезинский район: с. Заречный, д. Ягошур, с. Юнда; Вавожский район: д. Большое Волково; Глазовский район: п. Сева; Завьяловский район: д. Вожой; Каракулинский район: д. Пинязь; Кезский район: д. Пужмезь, с. Поломское; Кизнерский район: д. Удмуртский Сарамак, д. Синяр-Бодья, д. Ягул; Малопургинский район: д. Байситово; Селтинский район: с. Узи; Сюмсинский район: с. Гура, станция Сюрек.

Ранее по проекту УЦН вывели в эфир 21 вышку. Таким образом, за 2023 г. в Удмуртии уже установлено 38 базовых станций, которые охватывают почти 8000 человек.

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