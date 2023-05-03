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МТС будет развивать сети «Зеленой точки» в Липецке и Грязях  

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о появлении в Липецке и Грязях собственной сети широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения. Теперь жители двух городов Липецкой области получают расширенный доступ к различным фиксированным и мобильным конвергентным сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы планируем активно развивать в регионе фиксированный бизнес, чтобы жители Липецка и Грязей могли получить расширенный доступ к конвергентным сервисам экосистемы МТС. Липчане смогут экономить на цифровых сервисах для дома, подключаться через один объединенный счет на льготных условиях к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр KION, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома, развлечений и при этом получать качественное обслуживание», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Это стало возможным в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зеленая точка» в Липецке, включая город Грязи.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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