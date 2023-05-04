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«Мегафон» расширил полосу в 4G в Челябинской области

Свыше 150 тыс. жителей Челябинской области могут заметить улучшение связи и мобильного интернета в своих смартфонах. Это результат масштабной модернизации, которую весной провели инженеры «Мегафона». Техническая служба оператора в два раза расширила пропускную способность сети в диапазоне LTE 900 и увеличила скорость мобильного интернета в крупных городах, небольших селах, деревнях и поселках региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В программу работ вошли 54 локации Челябинской области. Среди них такие крупные города как Карабаш, Миньяр, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, Бакал, Сим и другие. Над качеством услуг также поработали в поселках, селах и деревнях региона – Аргаяш, Кременкуль, Тургоякское, Чесма, Булзи, Новогорный, Саргазы, Кичигино, Багаряк. Кроме того, улучшения были проведены в местах, где проживает менее 500 человек – Муслюмово, Березовый Мост, Горбуновский, Аллаки, Травянка и др.

По свежим замерам аналитиков компании, скорость передачи данных в указанных локациях выросла примерно в полтора-два раза по сравнению с началом 2023 г.

«Мы уже привыкли, что видео загружается мгновенно, а фотографии за считанные секунды “улетают” в соцсети. За таким результатом и внешней легкостью стоит кропотливая работа технических специалистов, которые постоянно находят возможности для улучшения мобильных услуг. И особенно приятно, что качество и удобство работы в интернете видят и оценивают сами жители. Так, число пользователей передачи данных в местах, где мы улучшили сеть, выросло на 12% к январю этого года», – сказал директор «Мегафона» в Челябинской области Сергей Денисов.

Динамика скорости интернета будет ощутима на улице, в квартирах, садах и дачах, так как сигнал в диапазоне LTE 900 лучше проникает в закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

Ранее оператор в 1,5 раза расширил емкость сети 4G в 42 населенных пунктах Южного Урала, благодаря чему связь и интернет были улучшены более чем для 300 тыс. жителей.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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