МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха «Артын» в Муромцевском районе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила связью стандарта LTE село Артын и одноименную базу отдыха в Муромцевском районе. Ранее здесь была доступна только голосовая связь, которая не позволяла жителям и туристам полноценно пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовой станции МТС в селе Артын открыл доступ к современным цифровым сервисам для более, чем 1000 местных жителей и многочисленных туристов. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села и базы отдыха, включая бассейн, стоянку и спортивные площадки. Это позволит селянам и гостям базы отдыха круглый год пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и иметь доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.

«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.