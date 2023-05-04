VK подготовила серию видеоуроков об информационной безопасности пользователей

По случаю Всемирного дня пароля специалисты информационной безопасности VK выпустили видеоролики, которые призваны помочь пользователям разобраться в искусстве паролей и основах кибергигиены. Эксперты ИБ VK рассказали о том, как правильно подбирать пароль, защитить свой аккаунт и не попасться на уловки злоумышленников.

Ролики были подготовлены на основании результатов исследования о том, какие пароли выбирают пользователи для защиты своих личных аккаунтов в сети. Аналитики команды ИБ VK вместе с платформой GeekBrains выяснили, что треть опрошенных используют для защиты своих учетных записей только один пароль (36%), состоящий из памятных дат и имен.

Как показало исследование, абсолютное большинство россиян (84%) знают о том, что использование одних и тех же паролей для разных аккаунтов в сети на сегодняшний день может быть опасно, поскольку в таком случае их учетные записи могут быть скомпрометированы мошенниками. При этом более трети опрошенных (36%) продолжают использовать только один пароль для всех своих личных кабинетов, а почти половина (42%) обходится двумя-тремя.

Основная причина, по которой россияне пренебрегают правилами безопасности в сети, − сложность в запоминании разных паролей. Такую проблему высказали более трети респондентов (34%). Ещё пятая часть свидетельствует о том, что для них бывает не столько сложно запомнить свои пароли, сколько разобраться в том, какой из них от какого аккаунта (20%).

78% опрошенных записывают свои пароли, чтобы не забыть: 31% − в заметках на телефоне или на компьютере, 19% − в блокноты или на стикеры, 14% − отправляют их себе в мессенджеры или на почту, а остальные – иными способами. Кроме того, почти треть россиян (28%) всегда пользуются функцией сохранения своих паролей в браузере и на телефоне.

Рассуждая же на тему современных способов защиты своих аккаунтов, 39% россиян утверждают: они знают, что такое генераторы паролей, но не пользуются ими. А 18% респондентов не имеют о них никакого представления. При этом двухфакторная аутентификация пользуется у населения большим интересом – к ней прибегают 68% опрошенных.

«VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, совокупная аудитория которых составляет свыше 90% пользователей Рунета, поэтому на нас лежит колоссальная ответственность за сохранность данных клиентов. Ни одно техническое решение не сможет полностью обезопасить от взлома, если пользователь не придерживается базовых правил кибергигиены. Как показывает наш опрос, только половина респондентов имеет всего два-три пароля в разных сервисах, что крайне мало. Подобные основы кибергигиены очень важны, поэтому мы подготовили серию видеороликов с прикладными советами по защите личных аккаунтов в сети и формированию паролей», – отметил Рустэм Газизов, директор департамента защиты клиентов ИБ VK.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.