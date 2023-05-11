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билайн и «Яндекс Путешествия» — путешествия с максимальной выгодой

Клиенты билайна могут бронировать отели в любой точке мира на специальной странице проекта — на ней можно указать свой номер билайн и получить повышенный кешбэк 10% от стоимости проживания на баланс телефона.

В отличие от многих других программ лояльности, здесь размер кешбэка не ограничен, и он начисляется на любую стоимость проживания в любых отелях, независимо от их звездности. Использовать кешбэк можно на все услуги, которые доступны для оплаты с баланса билайна — начиная от услуг связи, заканчивая покупками в играх и оплаты подписок.

Чтобы получить кешбэк, необходимо перейти на страницу Яндекс Путешествия x билайн по ссылке или через мобильное приложение оператора из раздела «Для вас», выбрать и забронировать отель, указать номер телефона в поле «Кешбэк от билайн», и получить кешбэк на мобильный баланс в течение 30-70 дней после выезда из отеля.

Важно учитывать, что кешбэк в 10% действует до 31 мая, после чего он не пропадет, но будет снижен до 7%. Все подробности, включая правила проведения акции, также доступны на странице сервиса.

«Яндекс Путешествия» является одним из самых быстрорастущих сервисов для поиска и бронирования отелей в России. По данным исследования OMI в марте 2022 года, 25% опрошенных предпочитают «Яндекс Путешествия» вместо ушедших из России сервисов бронирования. А партнерство с билайном делает использование этого сервиса не только удобным, но и крайне выгодным.

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Токен: LatgBfR7i

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