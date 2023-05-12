CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE МТС на дачах вблизи поселка Мурмино, расположенного в 30 километрах от Рязани. Связь впервые получили садоводы из СНТ «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2».

МТС установила телеком-оборудование в восточной части Мурминских дач, на Северной, Озёрной и Южной улицах. Теперь жители местных коттеджей и летних домиков могут в перерывах между садовыми работами и на отдыхе смотреть кино в онлайне, слушать сетевое радио, пользоваться привычными цифровыми сервисами МТС.

На территории СНТ также находится небольшой пруд с песчаным берегом, где можно удить рыбу или расположиться на пикнике. Добраться до него можно пешком, на велосипеде или автомобиле. Теперь там также будут доступны видеозвонки и навигационные сервисы.

«Мы подготовили дачные поселки Рязанской области к притоку садоводов и отпускников, чтобы они на свежем воздухе вдали от города могли не отказывать себе в просмотре интернет-новостей, фильмов и оригинальных сериалов в онлайн-кинотеатре Kion МТС и использовании других сервисов нашей экосистемы. Ранее на Мичуринских дачах мы «прокачали» сеть в соседних СНТ – «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга» и других», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также до открытия дачного сезона МТС улучшила связь LTE для дачников Скопина, Кадома, Шацка, Рыбном и Пошупово Рыбновского района, Панино Спасского района и поселка «Сказка Алеканово» под Рязанью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским

Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?
Показать еще