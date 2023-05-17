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«Мегафон» улучшил сеть в Выборгском районе Петербурга

«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по площади и численности населения районе Петербурга – Выборгском, где по последним данным Росстата проживает свыше 528 тыс. человек. Проведенные работы на треть расширили пропускную способность передачи данных базовых станций, что позволило значительно сократить нагрузку на сеть и предоставить абонентам более высокие скорости мобильного интернета.

Для улучшения качества мобильных услуг «Мегафон» задействовал частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц, наиболее эффективные для обеспечения связью густонаселенные городские локации — они дают высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Технические специалисты компании построили новые объекты связи и установили на действующие базовые станции дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилых массивах, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь, независимо от уровня нагрузок, пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.

«Выборгский район – один из крупнейших в городе, в нем активно развивается жилищное строительство, а вместе с тем растет и потребление передачи данных. Например, специалисты компании отметили, что после ввода в эксплуатацию части домов в районе ЖК «Кантемировская 11» мобильный трафик у абонентов в локации вырос в 4 раза. Чтобы соответствовать потребностям клиентов мы отслеживаем сетевую нагрузку с помощью аналитических инструментов и, в первую очередь, расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост data-трафика», – сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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