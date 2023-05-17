Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет перечень доступных виртуальных телефонных номеров с 38 до 65 стран мира. Это позволяет клиентам компании оперативно увеличивать их географию продаж и выходить на новые рынки. Об этом CNews сообщили представители компании «Телфин».

«Телфин» расширяет базу номеров по всем международным направлениям от Европы до Китая и Южной Америки. К подключению доступны номера 29 новых стран: Албания, Австралия, Австрия, ЮАР, Босния и Герцеговина, Гватемала, Венесуэла, Доминиканская Республика, Исландия, Кения, Китай, Колумбия, Люксембург, Мальта, Никарагуа, Панама, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Уганда, Хорватия, Чили и Швеция.

Теперь провайдер предлагает к подключения виртуальные номера уже 65 стран мира. Кроме новых направлений к подключению доступны номера США и Европы, в том числе Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва и др. По данным «Телфин», в 2022 г. активный рост среди абонентов провайдера показали виртуальные телефонные номера стран СНГ, Латинской Америки и Европы.

«Рост базы иностранных номеров идет в рамках планомерного исполнения стратегии развития нашей компании. Это обосновано не только внешнеэкономической ситуации, но и соответствует запросам наших клиентов. По итогам 2022 г. спрос на зарубежные номера увеличился на 24%. С их помощью компании выходят на новые рынки, рассматривая страны с привлекательными экономическими и социальными условиями для расширения географии продаж и ведения бизнеса удаленно», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Виртуальные зарубежные номера, представленные в базе «Телфин», являются многоканальными. Они совместимы с виртуальной АТС «Телфин.офис» и любыми CRM-системами. Подключить иностранный номер телефона может как физическое, так и юридическое лицо. Одновременно можно выбрать неограниченное число виртуальных номеров разных стран мира.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 75 городов России и 65 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.