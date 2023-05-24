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МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила модернизацию сети LTE в Приволжске Ивановской области. Скорость мобильного интернета выросла на 30%. Новое качество сети теперь доступно для нескольких ювелирных заводов и мастерских. Также скорость передачи данных выросла на проходящей через город трассе регионального значения Р-600 «Иваново-Кострома». Об этом CNews сообщили представители МТС,

Сеть LTE МТС охватывает районы города, где находится так называемая Большая ювелирная мастерская России. В Приволжске действуют два собственных ювелирных завода, производственная база Костромского ювелирного завода, а также несколько ювелирных мастерских.

Так называемая «Ювелирная улица» рядом с заводом «Красная Пресня», где расположены более десятка специализированных ювелирных магазинов, привлекает множество туристов и оптовых покупателей. К летнему сезону приток приезжих значительно возрастает.

«Мы проанализировали растущую нагрузку на сеть МТС и провели масштабную модернизацию по всей Ивановской области, в том числе и Приволжске. Предприятия города теперь могут внедрять у себя инновационные технологии, повышающие эффективность производства: устройства, работающие на базе интернета вещей МТС для удаленного мониторинга оборудования и учета энергоресурсов, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облачные сервисы и многое другое. Для ювелирной отрасли актуальны системы контроля доступа в определенные зоны производства. Даже при максимальной загрузке сети скорость мобильного интернета будет высокой, что поможет оперативно решать любые рабочие задачи», - сказала директор филиала МТС в городе Иваново Олеся Алексеева.

Помимо предприятий, новое качество сети получили и социально значимые объекты: школы, больницы, торговые центры, парки, городской стадион.

Высокие скорости мобильного интернета теперь доступны и грузоперевозчикам на трассе Р-600 «Иваново-Кострома», которая проходит через юго-западную часть Приволжска. По ней также пролегает туристический маршрут «Золотого кольца России», соединяющий Иваново в Кострому.

Ранее МТС обновила телеком-оборудование в более чем 500 населенных пунктах области - в городе Иваново, Кинешме, Вичуге, Тейково, Гаврилов-Посаде, Комсомольске, Заволжске, Юрьевце, Пучеже, Лухе, Верхнем Ландехе, Ильинское-Хованском, Лежневе, Палехе, Пестяках, Приволжске, Савино, Фурманове, Шуе, Юже, так и в небольших поселках. В результате рефарминга скорость передачи данных выросла в регионе на 30%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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