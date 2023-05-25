«Мегафон»: Усть-Луга и Сосновый бор связаны одной магистралью

К началу летнего сезона «Мегафон» построил более 100 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Новая телекоммуникационная магистраль разгрузит места с высокой концентрацией интернет-пользователей и активным потреблением мобильного трафика. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оптическая магистраль проходит от города Сосновый бор до поселка Усть-Луга, протяженность новой линии составляет 120 километров. Теперь улучшенное качество связи будет доступно не только жителям в Сосновому бору и Усть-Луге, но и в населенных пунктах Понделово, Котлы, Нарядово и Копорье, где в общей сложности постоянно проживает более 70 тыс. человек, и куда в разгар сезона отпусков массово приезжают гости из Петербурга. Развитие волоконно‑оптической и радиорелейной сетей в первую очередь отражается на стабильности и надежности сигнала и обеспечивает рост скорости передачи данных на устройствах абонентов.

«Мы постоянно улучшаем технический ресурс компании, чтобы у всех жителей, независимо от места проживания, были равные цифровые возможности. Подключение базовых станций к ВОЛС улучшит качество услуг связи в Ленобласти, повысит надежность сети в условиях постоянно растущей нагрузки и позволит нашим абонентам пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. Также это даст новые возможности для развития связи и внедрения современных цифровых сервисов для бизнеса и органов власти», -— сказал Максим Токаренко, директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мегафон» уже проложил на территории Ленинградской области более 2500 километров ВОЛС и в этом году продолжит развитие транспортной инфраструктуры. Оптоволокно позволяет минимизировать влияние погодных факторов на связь, уменьшает время загрузки интернет-страниц и в разы увеличивает скорость передачи данных.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.