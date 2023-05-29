Более 2300 точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi работают в столичных библиотеках

Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек. Сегодня библиотеки стали не только местом для чтения книг, но и досуговыми центрами, в которых горожане могут работать в зонах коворкинга, просматривать видео, слушать аудиоматериалы, учиться и готовиться к экзаменам. Для этого Москва продолжает развивать сеть бесплатного Городского Wi-Fi в библиотеках. Сегодня в столичных читальнях установлено более 2300 точек доступа к сети Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«В современном мегаполисе ни одна культурная площадка не может полноценно существовать без доступа к интернету. Бесплатный интернет предоставляет читателям возможность в спокойной атмосфере заняться обучением, а библиотекам помогает проводить лекции и другие мероприятия, организовывать работу кружков, клубов. Первые точки доступа к бесплатному Wi-Fi в столичных библиотеках установили в 2017 г., сегодня воспользоваться им можно в большинстве читален во всех округах Москвы. Скорость интернета составляет не менее 10 Мбит/с на каждую точку доступа, что позволяет посетителям библиотек комфортно работать как с текстами, так и с видеоматериалами», - отметил Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» столичного Департамента информационных технологий.

C начала 2023 г. лидером по числу пользователей городским Wi-Fi стала Библиотека №19 имени Достоевского в Басманном районе Москвы. Активно пользовались бесплатным Wi-Fi в Библиотеке №169 «Проспект» в районе Теплый Стан, Центральной библиотеке №197 имени Ахматовой в районе Крылатское, Библиотеке №29 в районе Тимирязевский, а также в библиотеке №129 района Марьино.

Всего в столице доступно более 22 тыс. точек подключения к бесплатной городской сети. Они расположены в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС-сообщению, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

Для подключения к беспроводному интернету по всему городу повторная авторизация в течение дня не нужна. В соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо раз в три месяца проходить повторную идентификацию.