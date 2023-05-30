МТС разогнала мобильный интернет в эко-парке Еляты под Сыктывкаром

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в местечке Еляты, расположенном в 10 км от Сыктывкара. За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 25% на территории эко-парка Еляты Club, а также коттеджного поселка «Сосновый берег». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Парк Еляты club является местом притяжения для любителей активного отдыха. Летом горожане часто приезжают сюда, чтобы отдохнуть всей семьей или с друзьями. В результате расширения сети LTE посетители смогут быстрее загружать тяжелый контент, делиться впечатлениями от отдыха в социальных сетях, слушать музыку онлайн в домиках для барбекю.

Жители коттеджного поселка «Сосновый берег» теперь также могут пользоваться мобильным интернетом МТС на более высоких скоростях: быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать различные цифровые сервисы.

«Летом горожане намного чаще выбирают отдых на природе, соответственно нагрузка на сеть в парковых зонах возрастает. Проанализировав загруженность сети в районе Еляты, мы провели работы по расширению частотного диапазона, чтобы наши абоненты могли чувствовать себя максимально комфортно, находясь в этом красивейшем парке. Здесь действительно много живописных локаций для фото, которыми можно сразу поделиться с друзьями», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.