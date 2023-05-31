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МТС ускорила мобильный интернет для новоселов орловского ЖК «Овсянниковская поляна»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в Орле. МТС установила новое оборудование на Московском шоссе на выезде из города в районе крупных новостроек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате средняя скорость передачи данных в районе ЖК «Овсянниковская поляна», ЖК «Московский парк» и ЖК «Панорама» выросла в два раза. Скорость LTE увеличилась также в торговых центрах и магазинах.

«Московское шоссе является одной из главных артерий города с плотным автомобильным движением и новыми жилищными комплексами. И сейчас здесь растет мобильный трафик, нагрузка на сеть возрастает. Поэтому мы усилили сеть для большего комфорта жителей района. Мы также продолжаем точечную работу по всему региону, чтобы орловчане могли с удобством пользоваться многочисленными возможностями нашей экосистемы», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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