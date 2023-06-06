МТС ускорила интернет в центре Владивостока

МТС сообщила о модернизации сети во Владивостоке в преддверии сезона массовых летних мероприятий на открытом воздухе – фестивалей, концертов и спортивных марафонов. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе пляжа «Юбилейный», Центральной площади и набережной Цесаревича выросла в среднем на 25%.

Культурные и гастрофестивали за последние несколько лет уже стали визитной карточкой Приморского края. Фестивали мидий, минтая, гребешка, краба и дикоросов ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Также летом во Владивостоке популярны беговые марафоны, концерты и шоу на открытом воздухе, большинство из которых проходит в центре города.

По данным аналитиков Big Data МТС, «улица еды» в районе пляжа Юбилейный и набережная Спортивной гавани стали самыми посещаемыми локациями в центре Владивостока в мае 2023 г. — интернет-трафик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь в среднем вырос на вырос на 20%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для многочисленных туристов и местных жителей, МТС установила дополнительную базовую станцию стандарта LTE, обеспечивающую связью Спортивную набережную, а также увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в районе набережной Цесаревича, где проводятся культурные мероприятия и фестивали.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям Владивостока комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени прямо с мероприятий.

«По данным «МТС Travel», Приморье — одно из самых популярных направлений для летнего отдыха в России. В этом году Владивосток вошел в топ-5 альтернатив Сочи и Черноморскому побережью. Причем, эксперты прогнозируют рост турпотока в регионе до 3,5 млн человек в год. В преддверии сезона музыкальных и гастрономических фестивалей, а также ожидаемого наплыва туристов из Китая и других регионов России, МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Наличие современной связи в таких местах повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.