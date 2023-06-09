МТС обеспечила интернетом родину «холынских огурцов» и еще четыре деревни в Новгородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории пяти деревень в Новгородском, Чудовском и Валдайском районах Новгородской области. За счет установки нового оборудования местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и могут пользоваться современными цифровыми сервисами для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным интернетом теперь обеспечены деревня Котовицы, ведущая свою историю с 1500 г., деревня Карпея, расположенная вблизи дороги на Демянск, деревни Рядчино на Валдае, Деделево в Чудовском районе и деревня Холынья, славящаяся особым бочковым методом засолки огурцов в реке. Летопись «холынского огурца» ведется еще со времен Ивана III, и до сих пор этот хрустящий продукт известен и любим жителями Новгородчины.

После установки нового оборудования у жителей деревень появились устойчивый голосовой сигнал и мобильный интернет стандарта 4G.

«Запуск 4G в этих деревнях Новгородской области – часть большой программы МТС по развитию сети в регионе. Современный стандарт связи позволяет жителям деревень и тем, кто приезжает на отдых в летний сезон, оставаться на связи с близкими, искать информацию и читать новости в интернете, смотреть фильмы и оригинальные сериалы в онлайн-кинотеатре KION МТС и использовать другие сервисы нашей экосистемы», — сказал технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

МТС обновляет сеть по всей территории Новгородской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.