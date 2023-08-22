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«Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами

«Мегафон» объединяет самые востребованные онлайн-кинотеатры в единую подписку «Мегакино». В неё войдут сразу четыре крупных видеосервиса – Start, Premier, «Иви» и «Окко». Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

«Мегафон» на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется на длительном горизонте от 2 до 4 приложениями, и эта доля растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, «Иви» и «Окко». Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Единая подписка «Мегакино» стоит 299 руб. в месяц. С ней пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «Мегакино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентов «Мегафона».

«Мы рады быть частью проекта «Мегакино», который позволяет зрителям выбрать ещё один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. Premier обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на Premier порадует пользователей «Мегакино», – сказала директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно.

«Start с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей «Мегафона» по всей стране доступ к нашему собственному контенту – это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы – лидеры по зрительским просмотрам: «Жить жизнь», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Два холма», – сказала руководитель по развитию партнерских программ Start Александра Коваленко.

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