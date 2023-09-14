МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового помощника на платформе VoiceBox для «Ленпромгаза»: он выполняет более тысячи звонков в месяц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза.

Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обслуживании газового оборудования, называет дату и время, когда планируется посещение мастера, и получает подтверждение. При необходимости с заказчиком связывается специалист «Ленпромгаза», однако порядка 80% подтверждений проходит через голосового ассистента.

«Цифровой помощник от МТТ облегчает и ускоряет взаимодействие между АО «Ленпромгаз» и потребителями, помогая обеспечить более эффективное и точное предоставление услуг по техническому и сервисному обслуживанию газового оборудования, – сказал генеральный директор «Ленпромгаза» Георгий Шевелев. – Мы планируем и дальше развивать данное направление, повышая уровень автоматизации бизнес-процессов».

«Цифровизация услуг в сфере ЖКХ увеличивает эффективность работы и оптимизацию расходов, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Подключение голосового помощника от МТТ позволило сервисной организации в разы увеличить скорость обработки исходящих обращений, достигая более высоких результатов по сравнению с операторами колл-центра».