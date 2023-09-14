CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового помощника на платформе VoiceBox для «Ленпромгаза»: он выполняет более тысячи звонков в месяц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза.

Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обслуживании газового оборудования, называет дату и время, когда планируется посещение мастера, и получает подтверждение. При необходимости с заказчиком связывается специалист «Ленпромгаза», однако порядка 80% подтверждений проходит через голосового ассистента.

«Цифровой помощник от МТТ облегчает и ускоряет взаимодействие между АО «Ленпромгаз» и потребителями, помогая обеспечить более эффективное и точное предоставление услуг по техническому и сервисному обслуживанию газового оборудования, – сказал генеральный директор «Ленпромгаза» Георгий Шевелев. – Мы планируем и дальше развивать данное направление, повышая уровень автоматизации бизнес-процессов».

«Цифровизация услуг в сфере ЖКХ увеличивает эффективность работы и оптимизацию расходов, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Подключение голосового помощника от МТТ позволило сервисной организации в разы увеличить скорость обработки исходящих обращений, достигая более высоких результатов по сравнению с операторами колл-центра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще