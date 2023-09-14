«Транстелеком» организовал бесшовное Wi-Fi-покрытие на четырех станциях МЦД-4

Провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станциях Ольгино, Кутузовская, Поклонная и Тестовская нового четвертого Московского центрального диаметра, открытого недавно в столице.

Специалисты «Транстелекома» выполнили подключение станций к единому Wi-Fi-пространству, где пользователи, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету при перемещении между различными зонами действия сети.

Подобный сервис уже работает на десятках железнодорожных станций Москвы. Примененное технологическое решение создает бесшовную непрерывную среду для прохождения сигнала. Так обеспечивается удобство для пассажира и возможность перемещаться по вестибюлям и станционным платформам, сохраняя стабильное качество связи и высокую скорость передачи данных.

«Планомерное развитие транспортной инфраструктуры московского железнодорожного узла включает в себя целый комплекс мер. Формирование комфортного цифрового пространства для пассажиров – важная составляющая этого процесса», – отметил заместитель начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала РЖД Юрий Быховский.

«Компания «Транстелеком» уже длительное время является одним из участников и драйверов развития системы цифровых сервисов для пассажиров. Накопленный опыт позволяет нам уверенно утверждать, что качество и надежность предоставления услуги беспроводного доступа в интернет на станциях нового МЦД-4 обеспечены на самом высоком уровне», – отметил директор по системной интеграции компании «Транстелеком» Константин Болтрукевич.