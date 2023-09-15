МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила мобильный интернет в столице Омской области в среднем на 50%. В результате проведенной модернизации сети скорость передачи данных в Омске и ближайших пригородах может достигать 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленное оборудование позволит абонентам из Омска и рабочих поселков Тевриз, Русская Поляна и Павлоградка, сел Иртыш, Воскресенка, Сосновское и Соляное пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости даже в районах с самой высокой плотностью населения и в часы максимальной нагрузки. Скорость передачи данных выросла в среднем в полтора раза, что заметно ускорило загрузку и отправку файлов через мессенджеры, просмотр видеороликов в соцсетях, фильмов и сериалов в интернете.

«За последний год объем LTE-трафика в регионе увеличился более чем в два раза. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос жителей в высокоскоростном мобильном интернете, мы провели масштабное обновление оборудования в большинстве районов Омска и области, включая как крупные города, так и удаленные населенные пункты. Теперь с началом нового учебного года наши абоненты могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС для работы, образования и досуга», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Ранее летом 2023 г. сеть LTE МТС появилась в популярных у омичей местах отдыха – на территории базы отдыха «Артын» и санатория «Колос», на озере Ик и в селе Усть-Заостровка, где находится страусиная ферма, а также отели «Irtysh Riviera» и «Линкер–парк».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.