МТС завершила строительство ВОЛС на остров Русский

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между материковой частью Владивостока и островом Русский. Запуск ВОЛС позволит увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета для абонентов и корпоративных клиентов, а также обеспечит отказоустойчивую работу сети на островной территории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волоконно-оптическая линия связи соединяет дата-центр МТС во Владивостоке с кампусом Дальневосточного федерального университета. ВОЛС заходит во все 23 корпуса вуза - административные, учебные и жилые. Особенность объекта в том, что часть линии связи проходит внутри технически сложного инженерного сооружения - вантового моста над проливом Босфор Восточный длиной 3100 метров. Общая продолжительность ВОЛС составляет более 38 километров.

Дальневосточный федеральный университет – площадка для апробации и внедрения высокотехнологичных решений, научно-технологический центр. Разработки Проектного центра ДВФУ помогают тестировать решения, которые вскоре станут доступны бизнесу. Запуск ВОЛС позволит студентам и преподавателям комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами для работы, учебы и культурного досуга.

Развитая телеком-инфраструктура позволит также внедрить на территории острова Русский цифровые решения экосистемы МТС - умное видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Остров Русский - стратегически важный объект федерального масштаба. Здесь расположены важнейшие объекты социальной, образовательной и культурной сферы: ДВФУ, медицинский центр, Культурно-образовательный комплекс для одаренных детей, Океанариум. Развитие острова активно продолжается - строится большой аквапарк и парк развлечений. Наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлекательным для инвестиций», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.