CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

На самой «качающей» улице Казани ускорили мобильный интернет

Казанцы стали потреблять больше мобильного трафика. Аналитики «Мегафона» посчитали, что в августе 2023 г. объем передачи данных в сравнении с тем же периодом 2022 гю вырос на 41%.

С начала 2023 г. местные жители и гости города, абоненты компании, загрузили порядка 50 тыс. ТБ информации — это 40% суммарного интернет‑трафика региона. В ответ на увеличившийся спрос инженеры оператора модернизировали существующую телеком‑инфраструктуру и расширили зону действия сети во всех районах города. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты разогнали мобильную передачу данных в крупных жилых комплексах, среди которых «Видный», «Нобелевский», «Уникум на Новаторов», «Огни Казани», «Авалон сити» и др. Сигнал стал устойчивее в Старо-Татарской слободе, в Залесном и вблизи бульвара «Белые цветы».

«Улучшения также прошли на улице Меридианной, где расположена самая "качающая" базовая станция республиканской столицы. Ежемесячно через нее проходит более 50 ТБ интернет-трафика — почти в три раза больше, чем в среднем на других городских объектах связи. Теперь скорость интернета останется стабильно высокой даже в период повышенной нагрузки на сеть — в вечернее время, в праздники и дни массовых мероприятий», — сказал директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

Дополнительные базовые станции оператор запустил в густонаселенных городских локациях и массивах с малоэтажной застройкой, например, в Вишневке, Малых Дербышках, Займище, Кульсеитово и др. Оборудование поддерживает передачу данных в сети четвёртого поколения — это обеспечивает жителям и гостям высокие скорости мобильного интернета и более чистый звук при разговоре за счёт активации технологии VoLTE. Во время такого соединения не прерывается интернет‑сессия и абонент может продолжать загружать файлы и общаться по телефону.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще