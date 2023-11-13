Sitronics Group провела испытания автономного речного электросудна

Российский разработчик инновационных решений Sitronics Group провел апробацию технологий для автономного судовождения на речном электросудне. Испытания прошли в акватории Невы на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области.

Команда разработки Sitronics KT испытала сразу несколько систем. В комплексе они анализируют окружающую обстановку, передают информацию в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна, что обеспечивает его автономное движение без управления капитана.

Ядром является программно-аппаратный комплекс «Автономная навигационная система» (АНС). В программе прокладываются маршруты, и в ней же принимаются решения о необходимости расхождения с судна препятствиями, об изменении траектории его движения или остановки.

Система координированного управления (СКУ) удерживает судно на траектории. Автономная навигационная система передает в СКУ всю необходимую информацию о направлении и скорости течении, скорости движения судна, поворотах руля. Основываясь на этих данных, программа принимает решение об автоматическом выстраивании необходимых параметров работы систем управления.

Оптическая система анализа (ОСА) передает видеоизображение с судна на берег в центр управления или координации движения речного судна. Система компьютерного зрения оценивает обстановку в 360° на расстоянии до 10 морских миль. Обнаруженные объекты идентифицируются и наносятся на электронную карту. Работа этой системы позволяет оператору подключиться к судну и взять управление на себя, если это необходимо в дистанционном формате.

В носовой части электросудна установлен миллиметровый радар, который в радиусе 300 метров определяет движущиеся объекты. Точное позиционирования самого автономного судна на реке обеспечивает инерциальная навигационная система (ИНС).

«Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно. Речные условия гораздо сложнее, чем на море - нужно быстрее реагировать, больше препятствий, интенсивный трафик, плотность движения. Поэтому системы были адаптированы для речной эксплуатации и для внедрения будут еще дорабатываться. Считаю, что технология автономного судовождения и на море, и на реках имеет большие перспективы. Она позволяет повысить безопасность судоходства и его эффективность», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.