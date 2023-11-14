МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию телеком оборудования в 20 малых населенных пунктах Ставрополья. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета выросла в среднем в два раза для 50 тыс. жителей малых населенных пунктов в нескольких районах края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость и качество мобильного интернета улучшены в населенных пунктах Андроповского, Александровского, Апанасенковского, Буденновского, Благодарненского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Красногвардейского, Нефтекумского, Шпаковского городских округов Ставропольского края.

Модернизацию сети МТС провела как в совсем небольших селах, например, в поселке Новокрасочном Ипатовского ГО, где проживает всего 228 человек и мобильный интернет появился впервые, так и в более крупных сельских населенных пунктах, с множеством сельхозпредприятий, рекреационными достопримечательностями. Например, интернет ускорен в селе Стародубском Буденновского ГО, где работает одно из старейших винодельческих предприятий Ставрополья.

Через населенные пункты, в которых проведена модернизация сети, проходят оживленные трассы регионального и федерального значения. Так в Грачевском и Ипатовском округах в три раза выросла скорость мобильного интернета в населенных пунктах Грачевка, Кугульта, Красное, Винодельненский, Малый Барханчак. Улучшение коснулось не только местных жителей, но и множества автомобилистов, которые проезжают по трассе «Ставрополь-Элиста-Астрахань» через эти территории.

Также многие из этих населенных пунктов являются центрами притяжения отдыхающих внутри Ставропольского края. Например, село Птичье, станица Каменобродская стоят на берегу реки Егорлык и притягивают любителей рыбалки. Отдых у воды с качественной связью для них станет более безопасным.

«Сельские территории в Ставропольском крае сегодня развиваются практически наравне с городами. Реализовываются аграрные инвестпроекты, это дает новые рабочие места, благоустраиваются территории. Поэтому мы двигаемся в одном направлении с краем и планомерно развиваем сеть сотовой связи даже в самых отдаленных территориях, чтобы у сельских жителей был такой же доступ к цифровым услугам, как и в городах», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

«Связь сегодня это уже не роскошь или развлечение, а базовая потребность наравне с водой, газом или электричеством. Без качественного сигнала невозможно вызвать скорую помощь или спасателей. Многие государственные и финансовые сервисы сегодня оцифровываются и доступ к ним возможен только через интернет. Благодаря работе сотовых операторов на Ставрополье все больше наших жителей получают доступ в интернет и могут пользоваться современным цифровыми сервисами и услугами, которые способны улучшить и обезопасить их жизнь», - отметил министр энергетики и промышленности Ставропольского края Иван Ковалев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.