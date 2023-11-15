«Мегафон» разогнал интернет в заповедном краю Приморья

Жители сел Лазо, Валентина, Киевки и Старой Каменки, расположенных в одной из самых живописных и удаленных территорий Приморского края, теперь могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения и качественной голосовой связью по технологии VoLTE. Это стало возможным благодаря завершению масштабной модернизации сети в Лазовском округе Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты оператора выполнили реконструкцию транспортной сети, увеличив ее пропускную способность в два раза. Также были модернизированы базовые станции, что позволило расширить зону покрытия и сделать использование мобильного интернета более комфортным для абонентов.

После завершения работ скорость передачи данных у абонентов в селе Лазо увеличилась в пять раз, в Старой Каменке – более чем в три раза. Расширение емкости сети позволило впервые запустить 4G в Валентине и Киевке. Местные жители и туристы теперь здесь могут выходить в интернет с мобильных устройств на скорости до 20 Мбит/с.

Несмотря на удаленность – более 300 километров от Владивостока – Лазовский округ с весны до поздней осени пользуется популярностью у туристов. На реку Киевка поклонники активного отдыха приезжают организованными группами, чтобы вместе с опытными инструкторами сплавиться на рафтах. Бухты Лазовского округа нередко выбирают дайверы, а любители чистой воды Японского моря летом разбивают на побережье палаточные лагеря. На территории округа находятся Государственный заповедник, где обитают более 300 видов животных, здесь расположены земли Национального парка «Зов тигра». Осенью сюда приезжают полюбоваться красотами заповедного Приморья. После проведенных работ на сети абоненты «Мегафона» могут комфортно делиться впечатлениями с родными и близкими, рассказывать про уникальные места, где им удалось побывать.

«Модернизация связи в Лазовском округе – это крупный региональный проект компании, который охватил ключевые населенные пункты отдаленной территории. Летом новое телеком-оборудование появилось в поселке Преображение – самом крупном населенном пункте округа, где проживает более 6 тыс. человек. Организовать качественную работу мобильной связи в Лазовском округе непросто из-за сложного рельефа и логистики. Наши инженеры нашли технические решения, которые позволили улучшить 4G для абонентов оператора. Местные жители теперь могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: сайтами госорганов, маркетплейсами, цифровым банкингом. Для путешественников появилась возможность оставаться на связи в поездках и общаться с близкими на высоких интернет-скоростях», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.