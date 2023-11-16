МТС оцифровала в Юрьев-Польском древнерусский собор с загадками

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом исторический центр города Юрьев-Польский. Благодаря установке нового телеком-оборудования местным жителям и туристам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. В зону улучшенного покрытия попал и уникальный древнерусский Георгиевский собор домонгольского периода, который до сих пор удивляет своими загадками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование с покрытием кольца земляных валов XII века, оставшихся от городского кремля. В центре с 1234 г. стоит уникальный Георгиевский собор, знаменитый своей белокаменной резьбой. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов, среди которых есть изображения святых, а также животных, птиц и грифонов. Георгиевский собор является единственным древнерусским храмом с изображением слона.

В XV веке значительная часть здания обрушилась, а архитектор, не имея зарисовок храма и его точного плана, большинство камней поставил произвольно, перепутав сюжеты, в результате чего образовался своеобразный «ребус» из белокаменных рельефов. Множество туристов приезжают, чтобы найти слона и попробовать разгадать древнюю головоломку. Фото и видео приезжие отправляют в соцсети и мессенджеры, многие запускают стримы у стен старинного здания.

«Загадки привлекают и ученых – собор остается под пристальным вниманием историков, архитекторов, которые изучают его как свидетеля домонгольской истории Древней Руси и пытаются сохранить почти тысячелетние стены. Связь LTE теперь позволяет ученым и другим специалистам, не выезжая с места исследований, загружать фото и видео в виртуальное хранилище, вести дневники и консультироваться дистанционно с экспертами. Можно внедрять и современные научные цифровые методики, которые часто приводят к неожиданным открытиям», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

В зону покрытия модернизированной связи МТС также попали жилые дома, магазины, гостиницы, автовокзал и железнодорожная станция Юрьев-Польского, который стоит на трассе Владимир-Переславль-Залесский. Новое телеком-оборудование разгрузило сеть и в других районах города, в котором проживает почти 17 тыс. человек. Благодаря уверенному сигналу местные жители и приезжие могут пользоваться онлайн-банками, удаленно учиться и работать, слушать музыку и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, а туристы путешествовать по навигатору, запускать аудиогиды, бронировать гостиницы и планировать пребывание в регионе.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.