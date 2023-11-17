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МТС «прокачала» связь в нижегородской «Швейцарии»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в крупнейшем парке Нижнего Новгорода – парке «Швейцария», который в 2023 г. отметил свой 120-летний юбилей. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории парка выросла в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС,

Протяженность «Швейцарии» вдоль реки Оки составляет 3,5 км, площадь - 380 га. Улучшения качества связи в этот раз затронули участок от кинотеатра «Электрон» до ул. Медицинская, включая центральную площадь парка. Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям города комфортно пользоваться современными интернет-сервисами во время прогулок, работы в образовательных центрах или коворкинге: делиться фото и видео в социальных сетях, общаться с близкими, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах и читать книги в электронных библиотеках.

«Благодаря аналитике Big Data МТС мы можем оценить растущие цифровые потребности и проводить модернизацию там, где это особенно необходимо. После проведенных работ специалисты МТС зафиксировали рост LTE-трафика на базовой станции в 2,2 раза, и этот показатель продолжает увеличиваться. Парк привлекает туристов и жителей в любое время, а развитие цифровых сервисов позволит повысить туристическую привлекательность этого места и сделать отдых еще более комфортным и безопасным», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС уже «прокачала» сеть в основных туристических локациях Нижнего Новгорода: Нижне-Волжской набережной, ул. Рождественской и Нижегородской ярмарке.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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