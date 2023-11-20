Выручка «Билайна» выросла на 9,6% по итогам III квартала 2023 года

В III квартале 2023 г. общая выручка выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Общая сумма за 9 месяцев составила 221675 млн, что на 4,6% выше, чем за тот же период год назад. Высокий рост отмечен у показателя EBITDA – на 11,3% выше по сравнению с прошлым годом, рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

В III квартале 2023 г. общая база мобильных абонентов «Билайна» составила 44,1 млн человек, что является снижением на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но фиксирует повышение по сравнению с показателем второго квартала 2023 г., когда количество абонентов составило 44 млн. Объем данных на одного абонента квартал к кварталу растет на 22,1% год к году, а показатель ARPU – на 10,1%. Капитальные затраты в III квартале 2023 г. составили 13,2 млрд руб., что на 2% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее предыдущим годом.

В сегменте B2C доля абонентов, которые регулярно используют голосовой или дата- трафик, выросла на 1,8 п.п. и составляет 71,5%. Количество клиентов на флагманском решении «Билайна» – тарифе Up – составляет 4,3 млн. Этот показатель вырос в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Темп прироста выручки в В2В-направлении ускоряется: если во II квартале показатель составлял 9,5%, то в III квартале достиг 10,1%. Лидерами по приросту остаются продуктовые домены Big Data (+82,9%), Cloud (+45,3%) и М2М (+14,2%).

За III квартал 2023 г. удалось существенно улучшить качество связи в ряде регионов страны. Благодаря активному рефармингу спектра из 3G в 4G, выполнено улучшение сервисов по передаче данных в 4 филиалах: Воронеже, Петрозаводске, Еврейской автономной области и Черкесске.

Также для улучшения покрытия в отдаленных населенных пунктах и по автотрассам был запущен LTE 900 на Алтае, в Татарстане и в Башкортостане.

Продолжается наращиванием нового покрытия – существенное улучшение произошло в Московском, Владимирском, Ставропольском, Екатеринбургском, Барнаульском, Уфимском, Казанском, Краснодарском, Саратовском и др. филиалах. При этом год к году количество базовых станций 4G выросло на 17,6%, а общее количество площадок приросло на 3%.