Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна

Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE и VoWiFi, а трафик VoWiFi за 9 месяцев 2023 года вырос более, чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В третьем квартале 2023 года количество активных абонентов VoLTE выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G+3G+VoLTE) увеличилась на 59% год к году и в настоящий момент составляет 35%. На сегодня более 81% 4G-устройств в нашей базе поддерживают VoLTE, тогда как VoWiFi поддерживают 66% девайсов с 4G. Пользуются VoLTE почти 77% абонентов, кому доступна эта функция.

Количество абонентов, пользующихся технологией VoWiFi, за год выросло почти в два раза. При этом трафик VoWiFi в третьем квартале 2023 года вырос на 113% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Около 15% пользователей, включивших на своем девайсе технологию VoWiFi, пользуются ей очень активно – минимум половина вызовов переводится телефоном через Wi-Fi. В среднем у пользователей VoWiFi треть голосовых вызовов проходит через эту технологию.

Пользуются VoWiFi в основном абоненты в возрасте от 25 до 55 лет. Согласно нашим данным, они — активные интернет-серферы, много говорят по телефону, много пользуются соцсетями, мессенджерами, интересуются мобильными играми и путешествиями. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины. 70% пользователей VoLTE с билайном уже 5 и более лет.

Лидерами по использованию VoWiFi являются: Москва (9,6% абонентов используют эту технологию), Воронеж (8%), Сочи (8,4%), Калуга (7,8%), Южно-Сахалинск (7,6%), Тверь (7,5%), Калининград (7,4%), Махачкала (7,4%), Санкт-Петербург (7,3%).

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