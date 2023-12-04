«Билайн» увеличил пропускную способность c Telegram на 55%

«Билайн» расширил пропускную способность прямых стыков с Telegram еще на 500 Гбит/с — до 1,4 Тбит/с, что позволило сделать нагрузку на сеть более равномерной. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

По данным блока по операторскому бизнесу, Telegram по-прежнему является самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети «Билайн» и занимает третье место по объему трафика среди наших абонентов. В III квартале 2023 г. трафик Telegram вырос на 50% в сравнении с тем же периодом 2022 г., чем ещё больше увеличил отрыв от главного конкурента-мессенджера — трафик Telegram теперь на 75% превышает трафик WhatsApp. Рост трафика Telegram выше общего роста интернет-трафика и других популярных сервисов. Для сравнения трафик YouTube за это время вырос на 15%.

Увеличение пропускной способности стыков учитывает меняющиеся предпочтения пользователей и позволит клиентам в условиях, когда контент становится все более «тяжелым», качественно и на максимальной скорости использовать возможности сервиса.

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.