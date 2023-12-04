CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«Билайн» увеличил пропускную способность c Telegram на 55%

«Билайн» расширил пропускную способность прямых стыков с Telegram еще на 500 Гбит/с — до 1,4 Тбит/с, что позволило сделать нагрузку на сеть более равномерной. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

По данным блока по операторскому бизнесу, Telegram по-прежнему является самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети «Билайн» и занимает третье место по объему трафика среди наших абонентов. В III квартале 2023 г. трафик Telegram вырос на 50% в сравнении с тем же периодом 2022 г., чем ещё больше увеличил отрыв от главного конкурента-мессенджера — трафик Telegram теперь на 75% превышает трафик WhatsApp. Рост трафика Telegram выше общего роста интернет-трафика и других популярных сервисов. Для сравнения трафик YouTube за это время вырос на 15%.

Увеличение пропускной способности стыков учитывает меняющиеся предпочтения пользователей и позволит клиентам в условиях, когда контент становится все более «тяжелым», качественно и на максимальной скорости использовать возможности сервиса.

***

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка

Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Операторам дают добро на повышение тарифов выше уровня инфляции взамен на прогресс

А был ли ITIL?

За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще