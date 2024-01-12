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Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал поездки россиян за границу в преддверии и во время новогодних каникул. Число абонентов, которые находились в международном роуминге в этот период, выросло на 8% год к году. Самой посещаемой страной дальнего зарубежья в этом году стал Таиланд, в то время как годом ранее лидировала Турция. Среди экзотических новых направлений оказались острова Кука, Виргинские и Каймановы острова.

В ходе исследования Tele2 оценила поездки россиян в страны дальнего зарубежья в период с 22 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. на основе аналитики больших данных (big data). Первые четыре лидера в топ-10 стран дальнего зарубежья, куда путешествовали абоненты Tele2, остались неизменными: Таиланд, Турция, Египет и ОАЭ. Таким образом, часть турпотока предпочла Таиланд Турции – в прошлом году именно она занимала первое место по числу роумеров Tele2, опережая популярную у путешественников страну Юго-Восточной Азии.

В эти новогодние каникулы с 5 по 10 место среди стран-лидеров по числу путешественников заняли Китай, Германия, Шри-Ланка, Франция, Испания и Италия. Зимой 2022-2023 гг. в десятке лидеров были Германия, Финляндия и неожиданно Монголия. Замыкали список Испания, Франция и Индия. Таким образом, в эти новогодние праздники из рейтинга лидеров выпали Финляндия, Монголия и Индия. Новичками топ-10 оказались Китай, Шри-Ланка и Италия. Любопытно, что Куба в этом году занимает 11 место в списке.

Новыми направлениями этих праздников стали Макао, Каймановы острова, Лихтенштейн, Белиз, Виргинские острова (Великобритания), Нигер, Бурунди, острова Кука и Лесото.

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