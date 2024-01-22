Сеть клиник «Элегра» запустила голосового робота на платформе Robovoice

Сеть медицинских клиник «Элегра» разработала и внедрила голосового робота с помощью пользовательской платформы Robovoice (резидент «Сколково»). Это позволило существенно снизить расходы на коммуникации с клиентами.

Компания «Элегра» автоматизировала работу колл-центра с помощью голосового робота Robovoice. Ранее несколько операторов контактного центра ежедневно проводили обзвон до 1 тыс. записавшихся на прием пациентов для подтверждения визита к врачу. Чтобы оптимизировать трудозатраты, задача была делегирована роботу Robovoice.

Теперь накануне визита к специалисту с клиентами связывается голосовой бот, который напоминает о записи, озвучивая специализацию врача, а также дату и время, и уточняет планирует ли пациент посетить клинику. С учетом обратной связи робот подтверждает или отменяет запись. Благодаря способности совершать неограниченное количество звонков одновременно виртуальный сотрудник справляется с обзвоном в среднем в 6 раз быстрее.

«Мы ценим то, что голосовой бот экономит ресурсы компании. На сегодняшний день более 85% исходящих звонков осуществляется роботом без участия операторов. Столь высокий показатель демонстрирует результативность технологии. Обеспечив более гибкую и удобную организацию подтверждения записи, Robovoice помогает эффективно планировать занятость специалистов медицинских центров и исключить «окна» в расписании врачей, – сказала Ирина Храмова, заместитель директора сети медицинских клиник «Элегра». – Дружественный интерфейс платформы позволил нам самостоятельно запустить робота. Однако полезно, что сотрудники Robovoice всегда на связи и оперативно помогают при возникновении вопросов».

«Роботизация коммуникаций – устойчивый тренд для всех сфер бизнеса, и для медицинских учреждений, в частности. Способность голосового бота распознавать естественную речь собеседника и самообучаться с помощью нейросети, делают его, пожалуй, незаменимым помощником. Робот понимает даже сложную и часто произносимую с ошибками медицинскую терминологию, что важно для ряда задач, – отметил Александр Павлов, CEO компании Robovoice. – Мы рады, что наша платформа позволяет клиникам быстро внедрять в бизнес-процессы умных голосовых ботов и тем самым обеспечивать высокий показатель явки пациентов на прием и снижать нагрузку на сотрудников колл-центров».