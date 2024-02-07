Кировчане могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ

Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматические итоги мероприятий.

Теперь участники встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» получают автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Функция встроена в интерфейс платформы, то есть интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

Помимо итогов, пользователям доступна автоматическая текстовая расшифровка встреч — чтобы вернуться к определенному моменту, не нужно пересматривать видеозапись. В текстовой расшифровке есть возможность поиска по ключевым словам и автоматического перехода к соответствующему моменту видео.

«Сегодня всё большей популярностью пользуются сервисы для онлайн-встреч и видеоконференций, в которых можно принять участие из любой точки мира. Благодаря искусственному интеллекту их использование становится максимально простым и удобным. Так, например, «МТС Линк» уже используется в ВятГУ. Сервис помогает вузу организовать дистанционные лекции для студентов и проводить онлайн-конференции различного уровня», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.