CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл»

«МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает усиление зоны покрытия «СберМобайл» в ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для пользователей b2c и b2b. В течение года партнеры намерены расширить географию сотрудничества по всей России.

«МегаФон» обеспечит для «СберМобайл» максимальную зону покрытия в Российской Федерации, что позволит партнеру получить как статус федерального оператора связи, так и наилучшие качество сигнала в сети и скорость передачи данных. «МегаФон» предоставит инфраструктуру для работы «СберМобайл» в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока, а также даст абонентам партнера новые возможности в международном роуминге и спектр услуг – от сервисов анти-спама до комплексных цифровых решений.

Партнерство начнется с работы «СберМобайл» на сетях «МегаФона» в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе. В планах операторов до конца года расширить географию совместного присутствия по России.

Инфраструктура «МегаФона» существенно укрепит технологическую базу виртуального оператора.

Стороны также намерены активно развивать для абонентов «СберМобайл» более выгодные условия международного роуминга, опираясь на партнерскую сеть «МегаФона», которая охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях. Отдельным фокусом взаимодействия станет развитие таких направлений работы, как защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии. Также планируется совместное развитие набора комплексных услуг для b2b-клиентов «СберМобайл»: от создания под этим брендом виртуальных АТС до интегрированных с CRM-платформами заказчиков решений омниканальных коммуникаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще