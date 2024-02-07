Виртуальная АТС от компании «ТрансТелеКом» теперь позволяет гибко настроить права доступа

Продукт компании «ТрансТелеКом» «Виртуальная АТС» развивается и расширяет свой функционал. Одна из полезных новых опций — возможность гибкой настройки прав доступа. Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Различные пользовательские роли позволяют разграничивать уровни доступа и редактировать права для определенных групп сотрудников. Например, добавление роли «Руководитель отдела» позволяет сотруднику быть в курсе всех параметров работы своего отдела и управлять ими без возможности изменять общие настройки ВАТС.

По умолчанию руководитель отдела может просматривать историю внешних звонков своих сотрудников и слушать их записи, настраивать переадресацию на другие подразделения или на мобильный номер для себя и сотрудников своего отдела; менять алгоритм распределения звонков в своем отделе и многое другое.

Остальные возможности роли «Руководитель отдела» можно настроить в зависимости от того, какие права необходимы в конкретной ситуации в соответствии с бизнес-процессами.

«Максимальная адаптация продукта под потребности заказчика позволяет существенно повысить эффективность виртуальной АТС для бизнеса компании-клиента», — сказал Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса АО «Компания ТрансТелеКом».

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле компании «ТрансТелеКом» — самые востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги.