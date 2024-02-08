CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Абоненты «МегаФона» в Чечне первыми на Северном Кавказе могут объединить смартфон и часы одним номером

«МегаФона» внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Сегодня услуга стала доступна в Чеченской Республике.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.

Благодаря новой возможности абоненты «МегаФона» могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

К одному номеру будут привязаны смарт-часы с вариантом установки eSIM. Услуга поддерживается на всех тарифных планах, подключить её можно в объединенной сети салонов «МегаФона» и Yota. Сейчас она доступна абонентам в нескольких регионах страны. В Северо-Кавказском федеральном округе технология теперь представлена в Чечне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще