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ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

ЦППК установит специальное оборудование, которое поможет локобригадам осуществлять наблюдение и контроль за посадкой и высадкой пассажиров из электропоездов на платформах с ограниченной видимостью, повысив уровень безопасности при отправлении. Системы появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, первые из них заработают уже в этом году.

Система представляет собой большие мониторы, установленные у знака остановки первого вагона, и распределенные по платформе камеры — таким образом, чтобы выводить визуальную информацию по всей длине состава.

«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таких станциях либо находятся сигналисты, либо помощники машиниста выходят из электропоезда непосредственно на платформу. В таких случаях им иногда нужно пройти половину состава или даже больше, чтобы убедиться в возможности безопасного отправления состава и вернуться в поезд».

Системы появятся на платформах станций и остановочных пунктов Кунцевская, Марк, Водники, Москворечье, Гражданская, Битца, Красный Строитель, Плющево, Панки, Сортировочная, Перово и Андроновка; часть из них — уже в этом году.

На новых, строящихся объектах, такие системы устанавливаются на этапе строительства.

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