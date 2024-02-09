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«Росэлектроника» обеспечит бесперебойным питанием оборудование сотовых сетей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начинает поставки промышленных кислотно-свинцовых аккумуляторов крупнейшим российским операторам связи. Они будут использоваться в качестве источников резервного питания для телекоммуникационного оборудования. Первую партию планируется передать заказчикам в апреле 2024 г.

Разработкой и производством аккумуляторов по AGM-технологии в составе «Росэлектроники» занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Для этих целей предприятие оборудует производственную линию мощностью 60 тыс. штук в год.

Такие батареи применяются в составе источников резервного питания, например, на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, серверах и обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования. Аппаратура способна выдерживать длительные и глубокие разряды, повышенные и низкие температуры.

«На российском рынке отечественные производители промышленных аккумуляторных батарей на текущий момент занимают менее 20%, а стоимость импортных аналогов в последнее время увеличилась более чем в два раза, и появились сложности с поставками такого оборудования в Россию. Обладая необходимыми компетенциями в области химических источников тока, мы решили сфокусироваться на разработке и производстве промышленных аккумуляторных батарей под собственной маркой Oxide. К настоящему моменту с ключевыми операторами связи уже заключены долгосрочные контракты на поставку», – сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

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