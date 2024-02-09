«Ростелеком» развернет цифровую инфраструктуру в Богучанском районе Красноярского края

В 2024 г. «Ростелеком» цифровизирует населенные пункты на северо-востоке Красноярского края. За счет собственных инвестиционных средств компания построит широкополосные каналы связи, а также модернизирует существующую телеком–инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Выполнение проекта позволит жителям Богучанского района получить технологический доступ к надежному высокоскоростному интернету. Подключение частных и многоквартирных домов, социальных и коммерческих объектов будет осуществляться по технологии GPON, при которой оптический кабель заводится непосредственно в помещение абонента.

Скорость передачи данных составит до 1 Гбит/с. Клиенты смогут выбрать оптимальный трафик, исходя из потребностей. Например, для подключения комплекса домашних услуг — видеосервиса Wink, «Видеонаблюдения», «Умного дома» — достаточно 200 Мбит/с, для тех, кто увлекается онлайн-играми, предусмотрен тариф «Игровой» на скорости 500 Мбит/с.

Развертывание цифровой инфраструктуры начнется в поселках Гремучий и Красногорьевский, далее сеть пойдет в Богучаны, Таежный, Новохайский, Октябрьский, Чунояр и др. Полностью завершить строительство планируется в июне 2024 г.

«Мы поставили перед собой масштабную задачу: за полгода в условиях сложного рельефа проложить сотни километров волоконно-оптических линий, заменить около 90% воздушных опор, зайти с цифровыми услугами буквально в каждый дом. В перспективе для обслуживания новой сети и абонентов потребуется увеличить штат сотрудников: будем дополнительно открывать три вакансии сервисных инженеров в Богучанах», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

«Приход федерального провайдера дает хорошие перспективы для развития северной территории и улучшения качества жизни людей. Учитывая, что сейчас многое делается в формате онлайн — общение, обучение, работа, получение государственных услуг — быстрый и стабильный интернет необходим. Мы встретились с руководством филиала “Ростелекома”, обсудили все этапы строительства, приоритеты по подключению. Уверен, что и дальше будем действовать в этом вопросе слаженно и сообща», — отметил Алексей Медведев, глава Богучанского района Красноярского края.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.