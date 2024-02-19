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Виртуальная АТС от компании «ТрансТелеКом» дает возможность звонков между абонентами АТС и IP-АТС по коротким номерам

Широкий и гибко настраиваемый функционал продукта «Виртуальная АТС» от компании «ТрансТелеКом» позволяет решать большое количество задач для бизнеса. Новые возможности сервиса — добавление в один отдел сотрудников из разных АТС, как виртуальной, так и офисной. Теперь менеджеры из разных АТС смогут принимать звонки на один номер, а история и записи таких звонков будет храниться в ВАТС. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Например, если вы хотите время от времени направлять дополнительные силы на обслуживание входящих звонков в интернет магазин, можно в настройках добавить внутренние номера сотрудников, которые также будут обрабатывать обращения. Для этого необходимо воспользоваться функцией «добавить в отдел». Причем допускается добавление сотрудника, подключенного как через ВАТС, так и через обычную офисную АТС. С помощью удобной системы настроек вы можете изменить порядок приема звонков сотрудниками из других АТС, временно исключить их из этой очереди или удалить из отдела так же, как и любого другого менеджера ВАТС. При этом звонки отдела, даже те, которые принял или совершил менеджер из другой АТС, будут отображаться в истории, и их записи можно будет прослушать.

«Возможности продукта «Виртуальная АТС» от Компании ТрансТелеКом позволяют масштабировать затраты ресурсов, целенаправленно привлекать дополнительных сотрудников к решению срочных задач в пиковые периоды, тем самым помогая в повышении эффективности бизнес-процессов», — сказал Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса АО «Компания ТрансТелеКом».

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. «ТрансТелеКо»м является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле компании «ТрансТелеКом» — самые востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги.

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