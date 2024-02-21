МТС присоединила к сети 17 малых населенных пунктов

Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 населенных пунктов Ставрополья. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом аграрные хутора и поселки региона с небольшим количеством населения, либо удаленные от крупных районных центров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2023 г. по программе устранения цифрового неравенства МТС подключила к своей сети малые населенные пункты 11 округов Ставропольского края. Больше всего территорий – в Петровском, Минераловодском и Шпаковском округах. Во всех 17 населенных пунктах никогда не было скоростного мобильного интернета, а голосовую связь сотовые операторы обеспечивали частично. Теперь звонить, выходить в интернет и пользоваться возможностями экосистемы МТС могут еще 5000 жителей края.

Расширение сети в этих населенных пунктах также позволило улучшить покрытие дорог, нескольких железнодорожных станций, сельских предприятий, важных инфраструктурных объектов, например, Сенгилеевской ГЭС в хуторе Приозерном, а также мест отдыха ставропольцев у Сенгилеевского водохранилища

«Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел – важная социальная задача. Сегодня многие сферы жизни оцифровываются. Даже государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн. Поэтому улучшение качества связи даже в небольших и отдаленных территориях – одно из главных направлений развития сотовой сети. МТС постоянно работает над качеством связи в сельских территориях. Помимо участия в федеральной программе устранения цифрового неравенства, в прошлом году МТС улучшила сеть в 23 сельских населенных пунктах Ставрополья», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.