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«МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в городах Осташков, Весьегонск, Нелидово, Удомля и Торопец Тверской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов увеличилась на 20%, а качество сигнала и территория покрытия, где суммарно проживает около 80 тыс. человек, расширилась.

«Переоборудование базовых станций ведётся с учетом данных по пользовательской активности. Райцентры сегодня являются точкой роста интернет трафика абонентов в Тверском регионе. Эта тенденция связана с увеличением туристической привлекательности небольших городов в качестве маршрута выходного дня. Развитие телеком-инфраструктуры помогает местным жителям быстрее решать рабочие и ежедневные бытовые задачи, а путешественникам проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием», – отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

В Осташкове, расположенном на озере Селигер, оператор улучшил зону покрытия, установив новые объекты связи. Цифровые изменения затронули в том числе и самые известные микрорайоны города – Центральный, Прибрежный и Привокзальный. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах микрорайона Верхние Рудины.

Новая инфраструктура связи появились и в самом северном городе Тверской области - Весьегонске, расположенном на берегу Рыбинского водохранилища, и весьма популярном у российских любителей рыбалки. Так, стабильным сигналом и 4G-интернетом обеспечены не только приезжие путешественники, прогуливающиеся по Пионерскому парку и парку Победы, но и жители микрорайонов, расположенных рядом с городским автовокзалом.

В Нелидове, Удомле и Торопце, специалисты «МегаФона» запустили дополнительные слои LTE на базовых станциях. Райцентры расположены рядом с дорогами регионального значения, поэтому высокоскоростным интернетом могут воспользоваться не только местные жители, но и автомобилисты. Ежемесячно здесь проговаривают более 2,5 млн минут и расходуют более 940 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 450 млн фотографий в соцсети. За год этот показатель вырос на 13%.

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