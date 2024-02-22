Новые абоненты МТС из Кировской области могут сэкономить на связи до 30%

МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до года. Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе «МТС Проще» абонемент стоимостью 3510 руб. доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет. Подключить абонемент в розничных магазинах МТС можно как отдельно, так и оформив его в рассрочку вместе с любым товаром.

«Предлагать нашим клиентам максимально выгодные условия и интересные сервисы – один из приоритетов нашей работы. Мы постоянно обновляем уже имеющиеся продукты экосистемы и разрабатываем новые. К любому тарифу можно подключить дополнительные опции, а также выбрать предложение под индивидуальные потребности. Подключая абонемент на связь, клиент значительно экономит и не задумывается о ежемесячной абонентской плате», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Стоимость абонементов в Кировской области: «МТС Больше»: 3 месяца – 1800 руб.; 6 месяцев – 3250 руб.; 12 месяцев – 5570 руб.; «МТС Супер»: 3 месяца – 2040 руб.; 6 месяцев – 3710 руб.; 12 месяцев – 6370 руб.