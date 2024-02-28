«МегаФон» ускорил интернет на ведущей судостроительной верфи Санкт-Петербурга

Более 4 тыс. рабочих одного из ключевых судостроительных предприятий Санкт-Петербурга получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью до 80 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил и модернизировал несколько базовых станций в южной части Большого порта Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Оборудование работает в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках порта. Теперь сотрудники могут не только звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и участвовать в онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн-приложениями и оплачивать услуги.

Новые объекты связи помогли охватить сетью LTE не только производственный комплекс, но и ускорить 4G-интернет на территории топливного и контейнерного терминалов, где производится перевалка нефтепродуктов и перевозка контейнерных грузов.

«Строительство необходимой инфраструктуры в промышленных районах города обеспечивает стабильными и современными услугами связи несколько тысяч специалистов, которые трудятся на важнейших судостроительных предприятиях города. Благодаря новому оборудованию скорость интернета в локации достигает 80 Мбит/с, что позволяет нашим абонентам решать рабочие задачи как на суше, так и в акватории порта», — сказал директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Спрос на высокие скорости интернета на территории Большого порта Санкт-Петербурга подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. В феврале 2024 г. пользователи оператора скачали здесь почти в 2,5 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, в январе клиенты «МегаФона» использовали более 27 тыс. Гб данных. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 4 тыс. сотрудников в этом районе просмотрел около 4 фильмов в Full HD качестве или прослушал 918 музыкальных треков.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.