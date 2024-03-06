Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») в партнерстве с Дирекцией железнодорожных вокзалов – функционального филиала РЖД внедрила геоинформационную систему на 15 российских вокзалах. Установлено 43 навигационно-информационных терминала с программным обеспечением «Инфомат», которое является клиентским приложением ГИС INP.

Интерактивные терминалы с трехмерной картой вокзала в разрешении 4К дают посетителям возможность найти услуги и построить анимированные маршруты к точкам их предоставления, а также узнать о расположении магазинов и других объектов на вокзале. Кроме того, система инфомата рассчитана на маломобильных пользователей, включая слабовидящих. Специальный режим на терминалах предоставляет оптимальные маршруты через лифты и пандусы для удобства всех пассажиров.

«Дополнительное клиентское приложение “Инфомат” для интерактивных столов на вокзалах будет удобным помощником пассажиру и очередным шагом к цифровизации оказываемых услуг на транспортных объектах», — сказал Алексей Самотаев, генеральный директор «Индорс Навигейшн».

«Внедрение геоинформационной системы позволяет не только оптимизировать обслуживание вокзалов и обеспечить комфортное пребывание большого количества людей, но и снижает стоимость владения для заказчика. Использование решения от "Индорс Навигейшн" отвечает общему тренду цифровизации публичных пространств, особенно таких важных как ЖД вокзалы. Также стоит отметить, что разработчик технологии предоставляет посетителям вокзалов бесшовный цифровой опыт за счет постоянного доступа к маршрутам как на самих инфоматах, так и на смартфонах», — отметил Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково».

Также пассажиры могут сохранить построенные маршруты на мобильное устройство, отсканировав специальный QR-код, а также отправить открытку с вокзала по клику на соответствующую кнопку интерфейса. В свою очередь, сотрудники ДЖВ имеют возможность обновлять информацию на карте в реальном времени через ГИС-сервис, что обеспечивает актуальность данных на всех терминалах.

«Мы всегда думаем о наших пассажирах, стараемся улучшить качество обслуживания и повысить уровень их удовлетворенности оказываемыми услугами на вокзалах. Некоторые из вокзалов имеют большие общественные пространства и запутаться там очень легко. Именно поэтому решили установить дополнительные интерактивные терминалы с 3D-картами и наглядным перечнем предлагаемых услуг», — сказал Иван Пугачев, заместитель начальника отдела внедрения и развития информационных систем и технологий Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала РЖД.