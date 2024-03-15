МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона

МТС, цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в зоне отдыха «Экопарк Поляны» и биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязанской области. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30 процентов. В марте здесь проходят лыжные забеги в завершение зимнего сезона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в «Экопарке Поляны», который расположен в непосредственной близости от биатлонного комплекса «Алмаз» с 25-километровой трассой. Скоростным мобильным интернетом могут пользоваться спортсмены, приезжающие на лыжные забеги и марафоны и туристы, останавливающиеся на территории экопарка.

Сейчас формируются группы для заезда на кемп «Закрытие сезона 2024», где участники смогут выйти на лыжные тренировки, пройти силовую подготовку и искупаться в термах. Даже в часы пиковой загрузки приезжие будут оставаться на связи на всех крупных предстоящих мероприятиях, которые традиционно собирают несколько тысяч человек.

«Сегодня экопарк является ярким примером развития событийного и спортивного туризма. Такие места привлекают, прежде всего людей, приоритетами для которых являются здоровье и активная жизнь, они ценят время и любят хороший отдых с впечатлениями. Во многом это уже неотъемлемо от цифровых сервисов, это и спортивные приложения, и развлечения в формате музыки или онлайн-кинотеатров. Также впереди тёплый сезон, а это значит, что увеличится число туристов, которые любят встречать весну в мещерских лесах, они также могут рассчитывать на доступ к сети LTE даже на удаленных тропинках. Теперь интернет «летает», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.