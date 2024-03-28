МТС прокачала сеть в бывшем имении композитора Даргомыжского на Смоленщине

МТС, цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в селах Исаково и Темкино Смоленской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования интернетом на высоких скоростях теперь могут пользоваться больше жителей Вяземского района, в том числе на месте родового имения основоположника русской музыкальной классики Александра Даргомыжского. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Исаково и Темкино, что позволило перераспределить нагрузку на сеть, увеличить скорость передачи данных. В результате проведенных работ связь также улучшилась в расположенных рядом деревнях Лукино, Кумовая Яма, Бочкино, Пушкино, а также на железнодорожной ветке Вязьма-Калуга.

Теперь пользоваться навигатором также смогут исследователи и поклонники творчества основоположника русской музыкальной классики Александра Даргомыжского. На территории Исаковского сельского поселения находится родовая усадьба — Твердуново, где он провёл свои первые годы и потом часто приезжал из Санкт-Петербурга. После модернизации сети МТС здесь можно читать дополнительную информацию в интернете, вести стримы в соцсетях и даже слушать классические произведения.

«Даже с учетом того, что сегодня усадьбы не существует, остались ее следы и сюда продолжают приезжать исследователи творчества Александра Даргомыжского и любители старины. Им важно прочувствовать атмосферу, которая помогла композитору именно здесь собрать народные песни, которые он потом включил в свою знаменитую оперу «Русалка». Кстати, ее и коллекцию романсов композитора можно послушать здесь же, в приложении МТС Music», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Запуском дополнительного телеком-оборудования на месте бывшей родовой усадьбы Даргомыжских МТС продолжает проект модернизации сети в культурно и исторически значимых местах России. Ранее работа сети была улучшена в смоленском Дугино, где хранился архив историка Николая Карамзина, в брянском Почепе, на родине поэта Алексея Жемчужникова, одного из создателей образа мудреца Козьмы Пруткова, в рязанском Константинове, где находится музей-заповедник Сергея Есенина.