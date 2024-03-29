CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

МТС первой среди операторов связи стала закупать SIM-карты с отечественной ОС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди операторов связи приступила к закупкам SIM-карт производства АО «НоваКард» с отечественной операционной системой SIMART MI, что повышает защищенность от «закладок», злонамеренного кода и других уязвимостей. Операционная система, в тестировании которой принимала участие МТС, поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Нижегородская компания «НоваКард», производитель смарт-карт в России и СНГ, является основным поставщиком SIM-карт для МТС.

Операционная система SIMART MI для SIM-карт — полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами, что подтверждается включением операционной системы в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Сегодня МТС воспринимается не только как телеком-оператор, но в первую очередь как ИТ-компания с сильными компетенциями в разработке цифровых продуктов и программного обеспечения. Особенно в тех направлениях, где необходимо заместить зарубежные решения, обеспечивающие информационную безопасность нашей инфраструктуры и клиентов. Использование отечественной ОС в SIM-картах – один из первых шагов в импортозамещении критически важных компонентов сети. В сотрудничестве с НоваКард мы принимали активное участие в тестировании образцов SIM-карт с новым ПО», — сказал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

«Впервые усилиями НоваКард при поддержке и заинтересованности в таком продукте со стороны МТС была разработана операционная система для SIM-карт, на основе которой был подготовлен и квалифицирован электрический профиль SIM-карты ведущего мобильного оператора страны. Карты прошли тщательную проверку специалистами обеих компаний и уже успешно используются абонентами», — сказал директор по продажам АО «НоваКард» Андрей Крупнов.

МТС и «НоваКард» также используют собственное отечественное ПО для подготовки данных и генерации ключевого материала для SIM-карт. Система подготовки данных «НоваКард. Персонализация» наряду с операционной системой SIMART MI включена в реестр отечественного программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Veon избавился от скандального постсоветского актива

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще