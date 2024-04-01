«МегаФон» ускорил интернет в новых высотках Пензы

Тысячи жителей ЖК «Велотрек» получили возможность в пять раз быстрее загружать цифровые сервисы в смартфонах и планшетах. Оператор построил телеком-объекты в северо-восточной части города, в результате чего улучшилось покрытие мобильной сети в жилых домах, а также в ближайших образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили высокочастотные диапазоны LTE, обладающие хорошей проникающей способностью сотового сигнала через плотную застройку. Абоненты могут пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки не только в квартирах, но и в технических зонах зданий. Скорость онлайн-загрузки достигает 100 Мбит/с. Теперь даже в периоды пиковой нагрузки на сеть жителям доступны проведение онлайн-трансляций без задержек и скачивание тяжелых видео.

«Как показывает исследование на основе обезличенных данных абонентов, год к году потребление трафика в высотках выросло на 21%. Чтобы обеспечивать новоселов быстрым мобильным интернетом, за последний год наши специалисты установили порядка 20 базовых станций в популярных многоквартирных жилых комплексах столицы региона. При выборе территорий мы отталкивались от планов по застройке и анализа роста онлайн-активности горожан», — отметил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

В ЖК «Велотрек» в среднем абоненты прокачивают объем дата-трафика, сопоставимый с проведением тысячи стримов в HD-качестве. Кроме того, жители охотно пользуются технологией VoLTE. Она позволяет сохранять высокую четкость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. За последние три месяца 83% вызовов пользователи совершили в сетях четвертого поколения.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.