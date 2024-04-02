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Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС

ПАО «МТС» сообщает о запуске новой программы к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-Fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети пермяки получат бесплатно тариф «МТС Больше» на три месяца. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программе участвуют планшеты от бренда Huawei, а также модель Wi-Fi роутера TP-Link TL-MR100 4G LTE.

«Сегодня планшеты пользуются высокой популярностью, в первую очередь за счет своей функциональности — устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их в учебе или в работе. Учитывая это, мы запустили новую программу к началу дачного сезона, чтобы наши покупатели могли, не думая о состоянии баланса на счете пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По итогам 2023 г. продажи планшетов в России выросли впервые за три года. С января по декабрь 2023 г. в стране было продано на 32% в штуках и на 30% в деньгах больше устройств по сравнению с 2022 г. Самыми популярными брендами стали Huawei и Samsung, которые суммарно заняли около 30% российского рынка в штуках.

В тариф «МТС Больше» входят 30 ГБ мобильного интернета, набор ежемесячных пакетов 700 минут и 700 SMS на все сети России, безлимит на сервисы экосистемы МТС: «Мой МТС», МТС Premium, KION, «МТС Музыка», «Строки», «МТС Лончер» и МТС Live. Также пользователи могут улучшить условия тарифа, подключив бесплатно опции для безлимитного трафика на популярные мессенджеры и социальные сети.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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